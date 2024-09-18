Матч Лиги чемпионов Болонья – Шахтер состоится на стадионе "Ренато Даль-Ара" в Болонье. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Кто сыграет против Болоньи

Итальянский клуб является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Зато Шахтер постоянный участник самого престижного евротурнира.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич определился со стартовой одиннадцаткой на поединок против Болоньи. Боснийский специалист доверил место в воротах Дмитрию Ризныку. В защите вышел Николай Матвиенко, который пропустил матч против Карпат. В опорной зоне доверие получил Дмитрий Крыськив, а нападении сыграет Даниил Сикан.

ШАХТЕР: Резник – Конопля, Матвиенко, Бондарь, Педриньо Энрике – Крыськив, Судаков, Бондаренко – Зубков, Эгиналду, Сикан

Стартовый состав Шахтера / фото "горняков"

Напомним, что в основном этапе обновленной Лиги чемпионов Шахтер сыграет не 6, а 8 поединков. Все матчи состоятся против разных команд.

Соперниками "горняков" на этапе лиги будут: Болонья, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Бавария, Брест и дортмундская Боруссия. Команде Пушича нужно оказаться не ниже 24-го места, чтобы продолжить борьбу за трофей.