Матч Ліги чемпіонів Болонья – Шахтар відбудеться на стадіоні "Ренато Даль-Ара" у Болоньї. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Старт в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Болонья – Шахтар

Хто зіграє проти Болоньї

Італійський клуб є дебютантом основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Натомість Шахтар постійний учасник найпрестижнішого євротурніру.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич визначився зі стартовою одинадцяткою на поєдинок проти Болоньї. Боснійський фахівець довірив місце у воротах Дмитру Різнику. У захисті вийшов Микола Матвієнко, який пропустив матч проти Карпат. В опорній зоні довіру отримав Дмитро Криськів, а у нападі зіграє Данило Сікан.

ШАХТАР: Різник – Конопля, Матвієнко, Бондар, Педріньйо Енріке – Криськів, Судаков, Бондаренко – Зубков, Егіналду, Сікан

Стартовий склад Шахтаря / фото "гірників"

Нагадаємо, що в основному етапі оновленої Ліги чемпіонів Шахтар зіграє не 6, а 8 поєдинків. Усі матчі відбудуться проти різних команд.

Суперниками "гірників" на етапі ліги будуть: Болонья, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Баварія, Брест та дортмундська Боруссія. Команді Пушича потрібно опинитися не нижче 24-го місця, щоб продовжити боротьбу за трофей.