В Лиге чемпионов 2024-2025 на этой неделе проходят матчи 1 тура. Единственным представителем Украины в турнире станет донецкий Шахтер, пишет 24 Канал. Команда Марино Пушича сыграет в первом туре на выезде против Болоньи.

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Непростой старт команд

"Горняки" напрямую попали в основной раунд Лиги чемпионов. Шахтер выиграл в прошлом году УПЛ, но в этом сезоне не слишком удачно стартовал. Дончане проиграли Полесью и Александрии и сейчас идут лишь седьмыми.

Если для Шахтера участие в Лиге чемпионов уже привычное, то выход Болоньи вполне можно назвать сенсационным. Команда стала пятой в чемпионате Италии и получила дополнительную путевку в Лигу чемпионов.

Летом Болонья существенно изменилась, продав пол состава и попрощавшись с тренером. Это повлияло на результаты на старте сезона. Болонья взяла всего три балла в первых четырех матчах, поэтому оказались аж на 17 месте.

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Тем не менее, эксперты верят в победу Болоньи в отчетной игре. Коэффициент на успех "россоблу" составляет 1,92, тогда как Шахтера – 4,40. Ничья же оценивается в 3,55.

При этом эксперты не верят в большое количество голов. Вероятность "тотал больше 2,5" составляет 2,10, тогда как ТМ2,5 – 1,81. Главными претендентами на забитый мяч являются:

Тейс Даллинга (Болонья) – 2,60

Сантьяго Кастро (Болонья) – 3,00

Йенс Одгард (Болонья) – 3,00

Джованни Фаббиан (Болонья) – 3,00

Рикардо Орсолини (Болонья) – 3,20

Николо Камбьяги (Болонья) – 3,20

Данило Сикан (Шахтер) – 4,00

Дан Ндойе (Болонья) – 4,00

Лассина Траоре (Шахар) – 4,50

Йеспер Карлссон (Болонья) – 4,50

Когда и где смотреть. Матч Болонья – Шахтер состоится в среду, 18 сентября, на стадионе "Ренато Даль-Ара". Прямая трансляция встречи будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало – в 19:45 по киевскому времени.