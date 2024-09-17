В Лізі чемпіонів 2024-2025 цього тижня проходять матчі 1 туру. Єдиним представником України в турнірі стане донецький Шахтар, пише 24 Канал. Команда Маріно Пушича зіграє в першому турі на виїзді проти Болоньї.

До теми Шахтар – нестабільна команда: екстренер збірної Італії висловився щодо гри з Болоньєю у ЛЧ

Непростий старт команд

"Гірники" напряму потрапили в основний раунд Ліги чемпіонів. Шахтар виграв торік УПЛ, але цього сезону не надто вдало стартував. Донеччани програли Поліссю та Олександрії та наразі йдуть лише сьомими.

Якщо для Шахтаря участь в Лізі чемпіонів вже звична, то вихід Болоньї цілком можна назвати сенсаційним. Команда стала п'ятою в чемпіонаті Італії та отримала додаткову путівку в Лігу чемпіонів.

Влітку Болонья суттєво змінилась, продавши пів складу та попрощавшись із тренером. Це вплинуло на результати на старті сезону. Болонья взяла всього три бали у перших чотирьох матчах, тому опинились аж на 17 місці.

Читайте також Суперкомп'ютер назвав фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025: що прогнозує Шахтарю

Прогноз Favbet

Тим не менш, експерти вірять у перемогу Болоньї у звітній грі. Коефіцієнт на успіх "россоблу" становить 1,92, тоді як Шахтаря – 4,40. Нічия ж оцінюється у 3,55.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 2,10, тоді як ТМ2,5 – 1,81. Головними претендентами на забитий м'яч є:

Тейс Даллінга (Болонья) – 2,60

Сантьяго Кастро (Болонья) – 3,00

Єнс Одгард (Болонья) – 3,00

Джованні Фаббіан (Болонья) – 3,00

Рікардо Орсоліні (Болонья) – 3,20

Ніколо Камб'ягі (Болонья) – 3,20

Данило Сікан (Шахтар) – 4,00

Дан Ндоє (Болонья) – 4,00

Лассіна Траоре (Шахар) – 4,50

Єспер Карлссон (Болонья) – 4,50

Коли і де дивитися. Матч Болонья – Шахтар відбудеться у середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль-Ара". Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-плаформі MEGOGO. Початок – о 19:45 за київським часом.