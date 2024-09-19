Поединок закончился вничью со счетом 0:0. В начале игры "горняки" имели отличный шанс забить, однако Георгий Судаков не реализовал пенальти.

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Послематчевый комментарий Пушича

После финального свистка эмоциями от игры поделился главный тренер дончан Марино Пушич. Его слова цитирует пресс-служба Шахтера.

Наставник горняков рассказал, считает ли он такой результат положительным для своей команды:

"Конечно, все зависит от того, как рассматривать ход событий в этом матче. Вы сами видели, что поле было очень неудобным для игры, мы не могли проявить в полной мере свои качества на таком газоне. Тем не менее, что касается нашего подхода к игре, нашей стратегии, которой мы придерживались от начала матча, то я считаю, что мы отработали сполна – особенно в поиске свободных зон.

И если оценивать матч с точки зрения того, кто больше получил, то я считаю, что это тяжелое одно очко, которое выиграли обе команды. Поэтому обе команды могут быть довольны. Для нас это была сложная игра, и я склонен считать, что это одно очко, которое мы заслужили, оно больше идет в нашу копилку положительных результатов".

Также тренер Шахтера прокомментировал травму Даниила Сикана. В частности, ответил на вопрос, правильно ли рассудил арбитр эпизод столкновения украинского форварда с голкипером.

Я видел завершение эпизода, уже когда Сикан лежал на газоне, но не само столкновение. Что касается именно фола, то не могу ничего утверждать, потому что не успел разобрать эпизод, возможно, было серьезное нарушение, возможно, просто небольшое игровое столкновение, которое, к сожалению, завершилось не слишком удачно для Даниила. По Сикану, то завтра увидим подробнее, что именно он сломал – может, нос, может, какую-то другую часть лица. Но могу заверить, что от этого столкновения красивее он не станет,

– сказал Пушич.

Отметим, что следующий поединок в Лиге чемпионов "горняки" проведут против Аталанты. Он состоится 2 октября и начнется в 19:45.