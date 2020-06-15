Хворий на COVID-19 футболіст "Карпат" розгулював центром Львова без маски: фото
Футболіст львівських "Карпат" Владислав Дубінчак, у якого виявили COVID-19, розгулював центром Львова без маски. Гравець здав позитивний тест на коронавірус близько 17 днів тому.
Ютуб-канал "ТаТоТаке" оприлюднив світлину, де Дубінчак разом з дівчиною прогулюється у центрі Львова. Фотографія з Владиславом зроблена 13-го червня.
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Футболіст міг відбути самоізоляцію
Дубінчак розповідав, що перший тест на COVID-19 був негативний, а другий – позитивний. "Карпати" ж повідомляли про перші випадки зараження коронавірусом ще 30 травня.
За інформацією "ТаТоТаке", від моменту, коли Дубінчак пішов на самоізоляцію, минуло 17 днів при необхідних 14-и.
Дубінчак у центрі Львова / Скриншот
Втім, ні "Карпати", ні сам Дубінчак офіційно не повідомляли, чи здоровий футболіст.
- Зазначимо, що в Україні, де виявлено 31 810 випадків COVID-19, маску потрібно носити обов'язково тільки у громадських місцях. Штраф за відсутність маски складає від 17 до 34 тисяч гривень.
COVID-19 у "Карпатах": головне
- 30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня.
- У понеділок, 1 червня, "Карпати" пройшли повторне тестування. Всього тест здали 65 осіб і клуб повідомив, що отримав менше, аніж половину позитивних результатів.
- "Карпати" офіційно пішли на двотижневий карантин.