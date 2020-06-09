Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о состоянии футболистов и персонала, которые получили положительные результаты тестов на коронавирус. Здоровые игроки работают по индивидуальной программе.

Об этом сообщил наставник львовян для официального сайта болельщиков клуба.

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По его словам, все футболисты чувствуют себя нормально, никаких симптомов нет. А вот у некоторых людей из персонала начали появляться симптомы.

Главный тренер постоянно поддерживает связь, чтобы знать о самочувствии других.

Другие ребята тоже находятся на карантине, но они получили индивидуальные задания, работают по возможности.

Коронавирус в "Карпатах": главное

30 мая у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19. Из-за этого поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая.

В понедельник, 1 июня, "Карпаты" прошли повторное тестирование.

Клуб сообщил, что 2-го июня получил меньше, чем половину положительных результатов тестирования. Всего тест сдали 65 человек.

Из-за этого "Карпаты" решили пойти на двухнедельный карантин.

Евгений Дикий заявил, что если после карантина повторный тест футболистов опять будет положительный – это внештатная ситуация.

Львовян уже покинули несколько футболистов. Центральные защитники из Люксембурга Тим Халл и Марвин Мартинс. Разорвал клуб также контракт по обоюдному согласию с Кириллом Кириленко, который не смог закрепиться в составе львовян.