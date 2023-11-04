Красимира Анева нашли с огнестрельным ранением недалеко от города Кюстендил. Его доставили в больницу и ввели в медикаментозную кому. Сейчас состояние болгарского спортсмена оценивается как тяжелое, но стабильное.

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Возможно была попытка самоубийства

По сообщению местной полиции, бывший биатлонист сам выстрелил себе в живот из зарегистрированного пистолета. Анев имеет огнестрельное оружие, так как с 2021 года служит в болгарской армии. Он инструктор и занимается физической подготовкой военнослужащих ВВС родной страны.

Что стало причиной выстрела и была ли это случайность или попытка самоубийства неизвестно. Однако последнее сообщение Красимира в фейсбуке дает повод думать, что вторая версия вполне реальна.

Он опубликовал сообщение со словами писателя Павла Вежинова – "Любая измена начинается с доверия", и прокомментировал – "Абсолютная правда".

Отмечается, что у биатлониста могли быть личные проблемы. Несколько лет назад болгарский спортсмен расстался с женой, вместе с которой имеет дочь.

Чем известен Красимир Анев