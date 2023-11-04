Красіміра Анева знайшли з вогнепальним пораненням неподалік міста Кюстендил. Його доставили до лікарні та ввели у медикаментозну кому. Наразі стан болгарського спортсмена оцінюється як важкий, але стабільний.

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Можливо була спроба самогубства

За повідомленням місцевої поліції, колишній біатлоніст сам вистрілив собі у живіт із зареєстрованого пістолета. Анев має вогнепальну зброю, оскільки з 2021 року служить в болгарській армії. Він інструктор та займається фізичною підготовкою військовослужбовців ВПС рідної країни.

Що стало причиною пострілу й була це випадковість чи спроба самогубства наразі невідомо. Проте останній допис Красимира у фейсбуці дає привід думати, що друга версія є цілком реальною.

Він опублікував допис зі словами письменника Павла Вежінова – "Будь-яка зрада починається з довіри", і прокоментував – "Абсолютна правда".

Зазначається, що у біатлоніста могли бути особисті проблеми. Декілька років тому болгарський спортсмен розлучився з дружиною, разом з якою має доньку.

Чим відомий Красімір Анев