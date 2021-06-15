Футболка побуває на всіх стадіонах
Перед матчем Нідерланди – Україна було презентовано футболку "синьо-жовтих" у новому дизайні, де є карта нашої держави та гасло "Слава Україні".
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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що вболівальники України зможуть побачити футболку.
Поява на полі Йохан Кройфф Арени найбільшої футболки нашої збірної з новим дизайном була надзвичайно зворушливою. На формі таких розмірів було особливо гарно видно карту України з Кримом, Донецьком і Луганськом, яка так припала до душі всім нашим уболівальникам. Плануємо, що після Євро ця футболка побуває на всіх стадіонах України, де гратиме національна збірна,
– розповів президент УАФ.
Павелко анонсував появу для вболівальників шарфів із новим дизайном, на яких будуть великі емблеми національних збірних України та гасла "Слава Україні!", "Героям слава!"
Як Україна стартувала на Євро-2020
- Перший матч на Євро-2020 Україна зіграла в неділю, 13 червня. Поєдинок завершився перемогою Нідерландів з рахунком 3:2.
- Після перерви наша команда пропустила два м'ячі, але зуміла здійснити камбек. Голи на свій рахунок записали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- Наприкінці матчу Нідерланди дотиснули нашу команду та здобули перемогу. Вперше на Євро-2020 після того, як перший тайм минув без голів, у другій половині гри було забито 5 м'ячів.
- Наступний матч на Євро-2020 Україна зіграє 17 червня проти Північної Македонії. Нідерланди зустрінуться з Австрією.