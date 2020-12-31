Точный удар Алана Патрика в ворота "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы признан болельщиками лучшим голом Шахтера в 2020 году.

Голосовать за лучший гол Шахтера можно было в соцсетях. Голосование проходило в четыре этапа, а в финале оказались Марлос и Алан Патрик.

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За гол Алана Патрика свой голос отдал 441 болельщик. Это гол, который бразилец забил в ворота Бенфики в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Благодаря этому голу "горнякам" удалось сравнять счет. А по сумме двух матчей украинская команда прошла в следующий этап, в итоге дойдя до полуфинала Лиги Европы.

Видео лучшего гола Шахтера в 2020 году

Проект "Battle голов" состоялся уже третий год подряд. В 2018 году лучшим назван точный удар Виктора Коваленко в ворота Динамо, а в 2019 году – гол авторства Тараса Степаненко, и вновь киевскому "Динамо".