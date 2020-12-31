Влучний удар Алана Патріка у ворота "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи визнано вболівальниками найкращим голом Шахтаря у 2020 році.

Голосувати за найкращий гол Шахтаря можна було в соцмережах. Голосування відбувалося в чотири етапи, а у фіналі опинились Марлос та Алан Патрік.

До теми Визначився найкращий гравець Шахтаря у 2020 році

За гол Алана Патріка свій голос віддав 441 вболівальник. Це гол, який бразилець забив у ворота Бенфіки у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Завдяки цьому голу "гірникам" вдалося зрівняти рахунок. А за сумою двох матчів саме українська команда пройшла у наступний етап, у підсумку дійшовши аж до півфіналу Ліги Європи.

Відео найкращого голу Шахтаря у 2020 році

Проєкт "Battle голів" відбувся вже третій рік поспіль. 2018 року найкращим названо влучний удар Віктора Коваленка у ворота Динамо, а 2019 року – гол авторства Тараса Степаненка, і знов київському "Динамо".