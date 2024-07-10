Напряжение не только на поле: болельщики Нидерландов и Англии устроили стычку перед матчем

Накануне матча полуфинала Евро-2024 болельщики сборной Нидерландов напали на фанатов Англии. Не обошлось и без погрома.

В среду, 10 июля, состоится второй полуфинал на Евро-2024. В ожесточенном противостоянии сойдутся сборные Нидерландов и Англии.

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Стычка между болельщиками перед матчем

Драка произошла в одном из пабов Дортмунда, в котором и происходит второй полуфинал Евро-2024.

Болельщики сборной Нидерландов напали на англичан после словесной перепалки, бросая в них все, что попадалось под руку. Нидерландцы просто разгромили паб.

Стычка между болельщиками Евро: смотрите видео

Отметим, что первым финалистом Евро-2024 стала Испания, обыграв Францию со счетом 2:1.