Римська Рома вкрай невдало розпочала сезон 2024-2025. "Вовки" не виграли жодного з перших чотирьох матчів у Серії А – три нічиї та поразка від Емполі.

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Невдоволення фанатів

Через це керівництво команди на чолі із американським власником Деном Фрідкіним вирішило звільнити наставника Даніеле Де Россі. Спеціаліст працював у клубі лише з січня цього року.

Втім фанати вирішили вступитися за легенду клуба. Найактивніше угрупування вболівальників Роми "Курва Суд" оголосило про акцію протесту проти власників команди.

У день звільнення Де Россі фанати обклеїли двері клубної бази стікерами з написом "Yankee Go Home". А у наступному матчі проти Удінезе "Курва Суд" планує залишити свій сектор порожнім на початку гри.

Вболівальники закликали всіх відвідувачів провести перші пів години зустрічі за межами стадіону та з'явитися на трибунах лише на 30 хвилині. Нагадаємо, що Рома прийме Удінезе в неділю, 22 вересня, о 19:00 за київським часом.

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Відзначимо, що Де Россі є легендою римського клубу. Півзахисник віддав Ромі майже всю ігрову кар'єру. З 2001 по 2019 роки Даніеле награв за "вовків" 616 матчів та забив 63 голи.

До слова, Де Россі був головним ініціатором приходу Артема Довбика в Рому цього літа. Італійці заплатили Жироні близько 30 мільйонів євро. У перших чотирьох матчах українець відзначився лише одним голом.