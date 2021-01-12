Окрилений перемогою над Василем Ломаченком американський боксер Теофімо Лопес досі не може забути про українця. Абсолютний чемпіон світу в кожному інтерв'ю згадує про українця. Лопес то критикує Ломаченка, то співає йому дифірамби.

Чому вболівальник не поруч з ним зараз?

Цього разу 23-річний Лопес заявив, що вболівальники несправедливо забули про Ломаченка. Про це повідомляє Fightnews.info.

До речі Ломаченко перейшов межу: українця вщент розкритикували за слова про бій з Лопесом

Уболівальники несправедливо забули про Ломаченка. Вони підтримували його весь час. Чому ж вони не поруч з ним зараз? Тому що він програв?,

– сказав Лопес.

Американський боксер, говорячи про Ломаченка, не зміг не похвалити себе. Також Лопес вкотре заговорив про гонорар за бій, який, схоже, що не влаштовує його.

"Але Ломаченко зазнав поразка не від мішка, він бився проти бійця, який знає, що робить у ринзі. У мене виявилися найбільші яйця в легкій вазі. Знаєте чому? Тому що я вийшов на бій попри те, в яку ціну це обійшлося. Я втратив від 800 тисяч до 1 мільйона доларів, але я зробив ставку, оскільки я ризикую у своєму житті. Це головне, заради цього я і живу", – зазначив боксер.

На думку Лопеса, Ломаченко, – другий найсильніший боксер легкої ваги.

Я думаю, багатьом потрібно зупинитися і віддати належне Ломаченку. Я все ще думаю, що він поб'є всіх інших бійців. Тому я і поставив його на друге місце в легкій вазі,

– резюмував американець.

Лопес переміг Ломаченка 17 жовтня одноголосним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу. Реванш між боксерами не передбачений контрактом.