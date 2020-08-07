У п'ятницю, 7 серпня, "Динамо" зіграє перший контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. Суперником киян в цьому спарингу буде представник Другої ліги – рівненський "Верес".

Сам поєдинок пройде на одному з полів клубної бази "Динамо" в Конча-Заспі. Відеотрансляція зустрічі не запланована, пише офіційний сайт "біло-синіх".

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Матч з "Вересом", який розпочнеться о 17:00, стане першим для Мірчі Луческу на посаді головного тренера "Динамо", але 3 серпня "біло-сині" під керівництвом свого нового наставника провели двосторонню гру.

З ким ще зіграє "Динамо"

Telegram-канал "Динамо Київ Inside" інформує, що у команди Мірчі Луческу заплановані ще три спаринги.

"Крім "Вереса", досягнута домовленість про проведення спарингів з "Десною", "Колосом" і "Олімпіком". Місце проведення залишається незмінним – НТБ "Конча-Заспа", – йдеться в повідомленні.