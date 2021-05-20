Радість від перемоги у турнірах Динамо вирішило розділити зі своїми вболівальниками. Адже це вдруге в своїй історії Динамо оформило золотий требл.

Варте уваги Коли українські клуби стартують у єврокубках

З 19 травня всі три трофеї виставили на загальний огляд. І з ними можна зробити пам'ятні фотографії.

Виставили кубки в офісі фан-клубу Динамо (Київ, вул. Грушевського, 3). Сфотографуватися з ними можна до 1 червня

понеділок – п’ятниця: з 10:00 до 18:00; субота та неділя: з 11:00 до 17:00.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів про правила поведінки під час карантину, вболівальників просять дотримуватися наступних вимог:

вхід до приміщення фан-клубу Динамо – тільки в захисних масках або респіраторах;

одночасне перебування в приміщенні не більше двох відвідувачів.

Відео українських трофеїв, які виставили на загальний огляд