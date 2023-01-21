Фаны Жальгириса устроили горячий прием любителям Путина: огненное видео из Литвы
Источник:Трибуна
В литовском Каунасе состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный Жальгирис и сербская Црвена Звезда. Болельщики хозяев площадки устроили гостям максимально проукраинский прием.
В матче 20-го тура чемпионата Евролиги литовский Жальгирис победил сербскую Црвену Звезду со счетом 71:66. Впрочем, поединок в Каунасе имел еще один подтекст.
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Невероятный перформанс литовцев
Фанаты Жальгириса устроили мощную акцию в поддержку Украины. Литовцы пришли на матч с "сине-желтыми" флагами и проукраинскими плакатами.
Во время поединка звучали патриотические лозунги "Слава Украине". Так что литовцы, как настоящие друзья Украины, показали сербам, кого они поддерживают.
Кроме того, во время тайм-аутов звучали украинские песни. И, конечно, не обошлось без исполнения бессмертного хита харьковских ультрас о Путине.
Фанаты Жальгириса поют песню о Путине
Как известно, Сербия сохраняет лояльность диктаторскому режиму Путина, который ведет преступную войну против Украины. Болельщики сербских клубов неоднократно демонстрировали свою поддержку террористам.