У матчі 20-го туру чемпіонату Євроліги литовський Жальгіріс переміг сербську Црвєну Звєзду з рахунком 71:66. Втім, поєдинок у Каунасі мав ще один підтекст.

Читайте також Прометей здобув важливу перемогу в Єврокубку: відеоогляд вольового матчу в Італії

Неймовірний перформанс литовців

Фанати Жальгіріса влаштували потужну акцію в підтримку України. Литовці пришли на матч із "синьо-жовтими" прапорами та проукраїнськими плакатами.

Протягом поєдинку лунали патріотичні гасла "Слава Україні". Тож литовці, як справжні друзі України показали сербам, кого вони підтримують.

Крім того, під час тайм-аутів лунали українські пісні. І, звичайно, не обійшлося без виконання безсмертного хіта харківських ультрас про Путіна.

Фанати Жальгіріса співають пісню про Путіна

Як відомо, Сербія зберігає лояльність до диктаторського режиму Путіна, який веде злочинну війну проти України. Уболівальники сербських клубів неодноразово демонстрували свою підтримку терористам.

У квітні 2022 року гравці Црвєни Цвєзди відмовилися фотографуватись з баннером "Зупиніть війну". За таку підтримку злочинців серби отримали обструкцію від фанів Жальгіріса.