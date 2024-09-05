Недавно Динамо узнало своих соперников в первом этапе Лиги Европы. Одной из команд, которой будут противостоять киевлян, является Рома, в которой сейчас играет украинец Артем Довбик.

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Что думает Пихаленок о переходе Довбыка

Ранее оба футболиста были одноклубниками. Они вместе играли в Днепр-1.

Полузащитник Динамо считает, что Довбыку еще нужно адаптироваться и все у него будет хорошо.

Я считаю, что ему нужно время, это новый чемпионат, новая команда и нужно немного адаптации. Думаю, у него все будет хорошо там, но не в матче против киевского Динамо,

– пошутил Александр Пихаленок.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик еще не забил ни одного за Рома.

Напомним, что украинец перешел в итальянский клуб летом 2024 года из Жироны.