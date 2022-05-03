Болельщики Фулхэма выбежали на поле по возвращении клуба в АПЛ: видео празднование

Английский Фулхэм торжествовал в Чемпионшипе. "Дачники" в очередной раз повысились в дивизионе.

Невероятное празднование на футбольном поле

С нового сезона Фулхэм выступал в АПЛ. "Белые" в домашнем матче разбили Лутон Таун, наколотив в ворота соперников семь голов, не пропустив ни одного, пишет 24 канал.

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Дубль во встрече оформил Александр Митрович, еще по одному голу в активе Тома Кейрни, Кенни Тэте, Фабио Карвалью, Бобби Рида и Жана Микеля Сери.

За последние пять лет Фулхэм уже в третий раз повысился в дивизионе. Произошло это еще за три тура до окончания сезона в Чемпионшипе. В последнем уже ставшем формальностью матче "дачники" сыграют на выезде против Шеффилд Юнайтед.

Фулхэм за тур до окончания сезона-2021/2022 завоевал 90 очков. Это на восемь пунктов больше, чем у ближайшего конкурента, по которому идет Борнмут (82 балла). Даже матч в запасе не поможет "вишням" догнать лидера Чемпионшипа.

Болельщики чемпионов бурно отметили успех своей любимой команды. Фанаты выбежали на футбольное поле сразу после финального свистка судьи. Они набросились на футболистов, чтобы поздравить их с золотыми наградами и повышением в классе.

Игроки с трудом смогли забежать в подтрибунное помещение.

Видео момента празднования

Борьба за АПЛ просто безумна

Отметим, что в АПЛ поднимутся три лучших клуба Чемпионшипа. Прямую путевку получают две первые команды, а за третье место будут бороться клубы, занявшие с 3-й по 6-ю позиции. Они сыграют плей-офф за путевку в элитный дивизион.

За тур до окончания на третьем месте размещается Форест (9 баллов). Сразу за его спиной идет Хаддерсфилд, имеющий такое же количество очков. На пятой и шестой позициях Шеффилд Юнайтед и Лутон Таун соответственно. Обе команды имеют в своем наследии по 72 пункта.

Плотность в турнирной таблице очень велика, поэтому все может измениться. В топ-6 могут запрыгнуть Мидлсбро и Миллволл, имеющие 70 и 69 очков.