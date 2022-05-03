Невероятное празднование на футбольном поле
С нового сезона Фулхэм выступал в АПЛ. "Белые" в домашнем матче разбили Лутон Таун, наколотив в ворота соперников семь голов, не пропустив ни одного, пишет 24 канал.
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Дубль во встрече оформил Александр Митрович, еще по одному голу в активе Тома Кейрни, Кенни Тэте, Фабио Карвалью, Бобби Рида и Жана Микеля Сери.
За последние пять лет Фулхэм уже в третий раз повысился в дивизионе. Произошло это еще за три тура до окончания сезона в Чемпионшипе. В последнем уже ставшем формальностью матче "дачники" сыграют на выезде против Шеффилд Юнайтед.
Борьба за АПЛ просто безумна
Отметим, что в АПЛ поднимутся три лучших клуба Чемпионшипа. Прямую путевку получают две первые команды, а за третье место будут бороться клубы, занявшие с 3-й по 6-ю позиции. Они сыграют плей-офф за путевку в элитный дивизион.
За тур до окончания на третьем месте размещается Форест (9 баллов). Сразу за его спиной идет Хаддерсфилд, имеющий такое же количество очков. На пятой и шестой позициях Шеффилд Юнайтед и Лутон Таун соответственно. Обе команды имеют в своем наследии по 72 пункта.
Плотность в турнирной таблице очень велика, поэтому все может измениться. В топ-6 могут запрыгнуть Мидлсбро и Миллволл, имеющие 70 и 69 очков.