Неймовірне святкування на футбольному полі

З нового сезону Фулхем виступати в АПЛ. "Білі" у домашньому матчі розтрощили Лутон Таун, наколотивши у ворота суперників аж сім голів, не пропустивши жодного, пише 24 канал.

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Дубль у зустрічі оформив Александар Мітрович, ще по одному голу в активі Тома Кейрні, Кенні Тете, Фабіо Карвалью, Боббі Ріда та Жана Мікеля Сері.

За останні п'ять років Фулхем вже втретє підвищився у дивізіоні. Сталось це ще за три тури до закінчення сезону в Чемпіоншипі. В останньому матчі, який вже став формальністю, "дачники" зіграють на виїзді проти Шеффілд Юнайтед.

Цікаво! Фулхем за тур до закінчення сезону-2021/2022 здобув 90 очок. Це на вісім пунктів більше, ніж у найближчого конкурента, яким йде Борнмут (82 бали). Навіть матч у запасі не допоможе "вишням" наздогнати лідера Чемпіоншипу.

Уболівальники чемпіонів бурхливо відсвяткували успіх своєї улюбленої команди. Фанати вибігли на футбольне поле одразу після фінального свистка судді. Вони накинулись на футболістів, щоб першими привітати їх із золотими нагородами та підвищенням у класі.

Гравці ледь змогли забігти у підтрибунне приміщення.

Відео моменту святкування

Боротьба за АПЛ просто шалена

Відзначимо, що в АПЛ підіймуться найкращі три клуби Чемпіоншипу. Пряму путівку здобувають дві перші команди, а за третє вакантне місце будуть боротись клубу, які посіли з 3-ї по 6-ту позиції. Вони зіграють плей-офф за путівку в елітний дивізіон.

За тур до закінчення на третьому місці розташовується Форест (9 балів). Одразу за його спиною йде Хаддерсфілд, який має таку ж кількість очок. На п'ятій та шостій позиціях перебувають Шеффілд Юнайтед та Лутон Таун відповідно. Обидві команди мають у своєму доробку по 72 пункти.

Щільність у турнірній таблиці дуже велика, тому ще все може змінитись. У топ-6 можуть застрибнути Мідлсбро та Міллволл, які мають 70 та 69 очок.