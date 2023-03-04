"Сочувствую себе, как фанату Динамо": эмоциональная реакция болельщиков киевлян на поражение от Ингульца

Киевское Динамо откровенно, но уверенно разочаровывает своими результаты как на еврокубковой, так и на внутренней арене. Болельщики "бело-синих" скучают по старым временам.

Столичный коллектив сенсационно уступил аутсайдеру чемпионата Украины Ингульцу со счетом 2:0. Болельщики киевского Динамо возмущены результатами любимой команды и требуют перемен. 24 канал.

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Кризисное время "бело-синих"

Динамо Киев демонстрирует плохие, а местами позорные результаты в текущем сезоне. Столичный коллектив сначала неожиданно вылетел из еврокубков этого года, заняв последнюю строчку в групповом этапе Лиги Европы (квартет Динамо формировало с Ренном, Фенербахче и АЕКом). Казалось, что киевляне окончательно смогут сконцентрироваться на чемпионате Украины и не отвлекаться на еврокубки, однако бело-синие и здесь разочаровали.

Команда после неожиданного поражения от Ингульца, которую фанаты столичного коллектива уже даже не называют сенсационной, временно осталась на третьей строчке УПЛ. Однако в случае победы Зари в своем матче, киевляне опустятся на четвертое место, что для Динамо должно быть вообще позорным результатом. Но от сегодняшнего Динамо следует ждать сюрпризов.

Казалось, что все можно столкнуть на то, что киевлян покинули лидеры команды (Илья Забарный и Виктор Цыганков) и еще ряд "второстепенных" футболистов (Беседин, Кендзер, Кулач, Бурда). Логично, что руководство "бело-синих" должно было закупиться новыми кадрами, однако они смогли только на трансфер юного опорника из Северной Македонии Решата Рамадани. Также киевляне в свое наиболее проблемное звено не приобрели нового форварда, а решили дать новый шанс Эрику Рамирезу, которого Динамо вернуло из аренды.

Такая ситуация в свое время в легендарном клубе никак не осчастливляет фанатов Динамо. Однако все, что остается болельщикам столичного коллектива – это надеяться на светлое будущее и возмущаться социальными сетями.

Крик души фанатов Динамо