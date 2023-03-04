Столичний колектив сенсаційно поступився аутсайдеру чемпіонату України Інгульцю з рахунком 2:0. Вболівальники київського Динамо обурені результатами улюбленої команди та вимагають змін, пише 24 канал.

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Кризовий час "біло-синіх"

Динамо Київ демонструє погані, а місцями й ганебні результати в поточному сезоні. Столичний колектив спершу неочікувано вилетів з цьогорічних єврокубків, зайнявши останню сходинку в груповому етапі Ліги Європи (квартет Динамо формувало з Ренном, Фенербахче та АЕКом). Здавалося, що кияни остаточно зможуть сконцентруватись на чемпіонаті України та не відволікатись на єврокубки, проте "біло-сині" і тут розчарували.

Команда після неочікуваної поразки від Інгульця, яку фанати столичного колектива вже навіть не називають сенсаційною, тимчасово залишилась на третій сходинці УПЛ. Проте в разі перемоги Зорі у своєму матчі, кияни опустяться на четверте місце, що для Динамо мало би бути взагалі ганьбливим результатом. Та від сьогоднішнього Динамо варто очікувати сюрпризів.

Здавалося, що все можна зіпхати на те, що киян покинули лідери команди (Ілля Забарний та Віктор Циганков) та ще низка "другорядних" футболістів (Бєсєдін, Кендзьора, Кулач, Бурда). Логічно, що керівництво "біло-синіх" мало би закупитися новими кадрами, проте вони спромоглися лише на трансфер юного опорника з Північної Македонії Решата Рамадані. Також кияни у свою найбільш проблемну ланку не придбали нового форварда, а вирішили дати новий шанс Еріку Рамірезу, якого Динамо повернуло з оренди.

Така ситуація в свої часи легендарному клубі ніяк не ощасливлює фанатів Динамо. Проте все, що залишається вболівальникам столичного колектива – це надіятись на світле майбутнє та обурюватись у соціальних мережах.

Крик душі фанатів Динамо