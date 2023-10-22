Фаны Челси устроили овацию Мудрику после его перформанса в матче с Арсеналом - видео

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик провел фантастический матч против "канониров". Болельщики "синих" оценили мастерство украинца и наградили его овацией.

Игрок сборной Украины стал главным действующим лицом в лондонском дерби Челси – Арсенал (2:2). Несмотря на угрозы Александра Зинченко вингер отличился голом в ворота "канониров" и сделал это очень эффектно, пишет 24 Канал.

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Мудрик заслужил любовь фанатов

В начале второго тайма Мудрик красивым ударом с угла штрафной площадки перекинул мяч через голкипера Арсенала. Этот гол стал вторым для Михаила в его английской карьере.

Кроме того, Мудрик заработал пенальти в первом тайме и посадил на желтую карточку своего партнера по сборной Украины Зинченко. Такая яркая игра украинца пришлась по душе болельщикам Челси. Во время замены на 66-й минуте матча они поднялись со своих мест и устроили украинцу овацию.

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Напомним, что Михаил Мудрик сыграл уже 23 матча в АПЛ. На его счету 2 забитых мяча и 2 голевых передачи. Свои показатели украинец сможет улучшить 28 октября, когда Челси сыграет с Брентфордом.