Испанский болельщик по решению суда получил штраф в размере 60 тысяч евро. Причиной этого стали оскорбления в интернете от фаната в сторону вингера Реала Винисиуса Жуниора, об этом сообщает The Athletic.

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Фанат получил штраф за оскорбления в сторону Винисиуса Жуниора в интернете

Сообщают о том, что один из болельщиков позволил себе расистские высказывания в сторону звезды "сливочных" Винисиуса Жуниора. Фанат в своем твиттере выкладывал оскорбительные сообщения.

В итоге, кроме штрафа в размере 60 тысяч евро, болельщику было запрещено посещать все испанские стадионы сроком на 2 года.

Интересно. Винисиус Жуниор призвал ФИФА перенести чемпионат мира 2030 года из Испании из-за постоянных расистских скандалов. Футболиста попросили извиниться за это высказывание.

Напомним, что летом этого года в Испании впервые осудили болельщика за расизм во время матча. Фанат получил 8 месяцев заключения за дискриминацию Винисуса Жуниора в игре с Валенсией.