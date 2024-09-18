Іспанський вболівальник за рішенням суду отримав штраф у розмірі 60 тисяч євро. Причиною цього стали образи в інтернеті від фаната у бік вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, про це повідомляє The Athletic.

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Фанат отримав штраф за образи у бік Вінісіуса Жуніора в інтернеті

Повідомляють про те, що один із вболівальників дозволив собі расистські висловлення у бік зірки "вершкових" Вінісіуса Жуніора. Фанат у своєму твіттері викладав образливі дописи.

У підсумку, окрім штрафу у розмірі 60 тисяч євро, вболівальнику було заборонено відвідувати усі іспанські стадіоні терміном на 2 роки.

Цікаво. Вінісіус Жуніор закликав ФІФА перенести чемпіонат світу 2030 року із Іспанії через постійні расистські скандали. Футболіста попросили вибачитись за це висловлювання.

Нагадаємо, що влітку цього року в Іспанії вперше засудили вболівальника за расизм під час матчу. Фанат отримав 8 місяців ув'язнення через дискримінацію Вінісуса Жуніора у грі із Валенсією.