39-летний португальский нападающий хорошо выступал в Манчестер Юнайтед, но после прихода Эрика Тен Хага в клуб все изменилось. Стала известна причина конфликта между футболистом, об этом сообщаю Manchester Evening News.

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Эрик Тен Хаг получил отказ от Роналду на свою просьбу

Ссора между звездным португальцем и нидерландским специалистом произошла из-за того, что наставник попросил нападающего снять серьгу на тренировке. Роналду отказался это делать, после чего Тен Хаг на него обиделся.

Позже, Криштиану все же снял украшение и выбросил его в кусты. Это произошло после того как главный тренер попросил своего помощника разобраться с этой проблемой.

Криштиану Роналду за время работы Эрика Тен Хага провел в Манчестер Юнайтед всего полгода. Нидерландский специалист не давал играть португальцу, из-за чего он был вынужден покинуть "красных дьяволов" и присоединиться к Аль-Насра.

Напомним, что голландец в интервью рассказывал, будто Роналду был главной проблемой команды. С тех пор Манчестер Юнайтед не улучшил свои результаты.

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Роналду наоборот стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году и получил "Золотую бутсу". В чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/2025 Криштиану забил за Аль-Наср 2 гола в трех играх и отдал одну результативную передачу.