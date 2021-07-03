"Хочу победу Англии со счетом 5:0": как болеют в Крыму за Украину на Евро-2020 – видео

Накануне матча Украина – Англия в рамках Евро-2020 у жителей оккупированного Крыма попросили поделиться ожиданиями. Соответствующее видео появилось в сети.

Заметим, что большинство опрошенных все же поддерживает сборную Украины и радуется ее успеху. Правда, без "мы – же братья, одна страна и мы – с Совеского Союза" не обошлось. Кроме того, были и те, кто поддерживает сборную Англии. Это в основном пожилые люди.

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"Болел за Россию, но украинцы – молодцы"

Многие отмечали, что болели за Россию. Некоторые – и за них, и за Украину. Однако после фиаско страны-агрессора сейчас все же отдают предпочтение "сине-желтым".

Я болел за наших, то есть за Украину и Россию. Правда, был уверен, что Россия даже не выйдет из группы. О команде Украины могу сказать, что очень рад за них. Я с малых лет интересуюсь футболом, поэтому могу сказать, что Шевченко – влиятельный человек не только в Восточной Европе, но и во всем мире. Как футболист и как тренер он уже показал себя достойно,

– отметил один из крымчан.

Другой опрошенный отметил, что "ничего ни Украине, ни России, ни Беларуси не светит там".

"Победителями (турнира – 24 канал) будут или немцы, или англичане. Болею лично за англичан, чтобы победили со счетом 5:0", – подчеркнул мужчина.

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Еще один опрошенный отметил, что хотел бы, чтобы на Евро-2020 встретились команды Украины и России. По его мнению, этот футбольный матч сделал бы что-то хорошее.

"На Евро-2020 я болею за Украину. Они – близкие к нам и по духу, и вообще славяне. Так сказать, из бывшего Советского Союза. Хотя играют не очень, но болею за них", – заявил еще один крымский болельщик футбола.

Мужчина добавил, что украинцам хватает чего-то – слабые, если сравнивать с такими командами, как Италия и Англия.

"Не знаю, как они попали в четвертьфинал, но болею за них", – подытожил он.

В общем опрошенные отмечали, что за Россию им стыдно. Зато украинцы – молодцы. Кроме этих двух сборных, также болеют за топовые команды – Германия, Англия, Франция.

Болели за Россию, конечно, пока не вылетела. Сейчас болею за Испанию, а я – за Англию. Украинцы – красавцы, пробились в 1/4 финала. Поэтому сейчас будем болеть за них. Государство – якобы общее. Я – вообще из Советского Союза: одна страна, одна команда,

– отметила еще одна пара крымских болельщиков.

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