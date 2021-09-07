Болею за Усика и жду сенсации, – экс-чемпион Дрозд о бое против Джошуа

Уже 25 сентября Александр Усик и Энтони Джошуа выйдут на ринг, чтобы определить более сильного в долгожданном противостоянии. Это самый обсуждаемый поединок в боксерском сообществе.

"Я бы хотел, чтобы Усик доказал, что невозможное возможно"

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями перед поединком Александра Усика и Энтони Джошуа. Он ожидает сенсационного результата в этом противостоянии.

Смотрите также Усик – Джошуа: атмосферное промо боя украинца от Sky Sports

Дрозд открыто поддерживает украинца и называет его одним из самых талантливых боксеров современности, а не только в тяжелом весе.

Я бы хотел, чтобы он доказал, что невозможное возможно. На самом деле далеко не всем удается то, что делает Усик. Мы все знаем, кто такой Энтони Джошуа. Верю в Сашу, и я жду от этого боя зрелища,

– сказал Дрозд.