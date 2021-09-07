"Я б хотів, щоб Усик довів, що неможливе можливо"

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Григорій Дрозд поділився очікуваннями перед поєдинком Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Він очікує сенсаційного результату у цьому протистоянні.

Дивіться також Усик – Джошуа: атмосферне промо бою українця від Sky Sports

Дрозд відкрито підтримує українця та називає його одним із найбільш талановитих боксерів сучасності, а не лише у важкій вазі.

Я б хотів, щоб він довів, що неможливе можливо. Насправді далеко не всім вдається те, що робить Усик. Ми всі знаємо, хто такий Ентоні Джошуа. Вірю в Сашу, і я чекаю від цього бою видовища,

– сказав Дрозд.