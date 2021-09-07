"Я бы хотел, чтобы Усик доказал, что невозможное возможно"
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями перед поединком Александра Усика и Энтони Джошуа. Он ожидает сенсационного результата в этом противостоянии.
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Дрозд открыто поддерживает украинца и называет его одним из самых талантливых боксеров современности, а не только в тяжелом весе.
Я бы хотел, чтобы он доказал, что невозможное возможно. На самом деле далеко не всем удается то, что делает Усик. Мы все знаем, кто такой Энтони Джошуа. Верю в Сашу, и я жду от этого боя зрелища,
– сказал Дрозд.
- Напомним, что боксеры проведут поединок на арене футбольного клуба Тоттенхэм. В случае, если Энтони проиграет Усику, то у британца будет шанс на реванш. Если же победу будет праздновать Джошуа, то боксер из Украины не сможет второй раз выйти на ринг против Энтони.
- Для британца это будет вторая защита титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.