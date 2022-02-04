Болеем за каждого украинца, – у Зеленского поздравили сборную на Олимпиаде-2022

В Пекине 4 февраля состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. В офисе Президента поздравили украинских спортсменов с началом соревнований

Вместе мы сильнее, – ОПУ

В команде Владимира Зеленского отметили, что болеют за каждого украинского Олимпийца. Ведь настоящая поддержка делает спортсменов сильнее.

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Поздравляем национальную сборную со стартом ХХІV зимних Олимпийских игр. 45 наших атлетов будут соревноваться в 12 видах спорта. Среди соперников – только лучшие, поэтому впереди – ожесточенная борьба,

– говорится в сообщении.

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4 января на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине состоялась церемония открытия Олимпиады-2022. В ней приняли участие спортсмены из 95 стран.

Флаг Украины несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Россия в этот раз таки показала по телевидению выход украинской сборной. Ведь во время летних Олимпийских игр российский "Первый канал" перебил выход наших спортсменов рекламой.

В то же время американские комментаторы во время выхода сборной рассказали о тысячах российских военных, которые скопились у наших границ.

4 февраля также стало известно о новых случаях коронавируса среди украинских олимпийцев. Имена больных пока не называют.

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Иностранные журналисты заметили, что Владимир Путин притворился спящим на открытии Олимпиады. Это произошло именно во время выхода сборной Украины в центр стадиона.

Полный текст публикации Офиса Президента в телеграмме:

Поздравляем национальную сборную со стартом XXIV зимних Олимпийских игр. 45 наших атлетов будут соревноваться в 12 видах спорта. Среди соперников – только лучшие, поэтому впереди – ожесточенная борьба.

Болеем за каждого украинца, который будет представлять нашу страну в Пекине. Вместе – сильнее! Слава Украине!