Болеем за каждого украинца, – у Зеленского поздравили сборную на Олимпиаде-2022

4 февраля 2022 , 17:38
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Источник:

Офис Президента

В Пекине 4 февраля состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. В офисе Президента поздравили украинских спортсменов с началом соревнований

Вместе мы сильнее,  –  ОПУ

В команде Владимира Зеленского отметили, что болеют за каждого украинского Олимпийца. Ведь настоящая поддержка делает спортсменов сильнее.

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Поздравляем национальную сборную со стартом ХХІV зимних Олимпийских игр. 45 наших атлетов будут соревноваться в 12 видах спорта. Среди соперников – только лучшие, поэтому впереди – ожесточенная борьба,
 –  говорится в сообщении.

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Обратите внимание! Иностранные журналисты заметили, что Владимир Путин притворился спящим на открытии Олимпиады. Это произошло именно во время выхода сборной Украины в центр стадиона.

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Полный текст публикации Офиса Президента в телеграмме:

Поздравляем национальную сборную со стартом XXIV зимних Олимпийских игр. 45 наших атлетов будут соревноваться в 12 видах спорта. Среди соперников – только лучшие, поэтому впереди – ожесточенная борьба.

Болеем за каждого украинца, который будет представлять нашу страну в Пекине. Вместе – сильнее! Слава Украине!

Автор: Софія Мінджоса