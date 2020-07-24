Итальянский "Ювентус" проявляет настоящий лидерский характер в Серии А. Уже более трех тысяч дней, как туринцы являются бессменными чемпионами Италии.

23 июля туринский клуб праздновал интересный юбилей, сообщает Opta в своем Twitter.

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Интересный показатель

Шестого мая 2012 года "Ювентус" обеспечил себе звание чемпиона Серии А после победы над "Кальяри" в рамках 37 тура в сезоне 2011/12. Тогда действующим чемпионом Италии был "Милан".

3000 - Today, 23 July 2020, Juventus is celebrating 3000 days as Italian champions (from 6 May 2012). Iron. pic.twitter.com/VfIb9nI5ys — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 23, 2020

"Старая синьора" выигрывала уже восемь чемпионских званий подряд и находится в одном шаге от девятого.

Команда Сарри могла уже вчера, 23 июля, праздновать досрочное чемпионство, если бы сумела победить "Удинезе".

Подчеркнем, что "Ювентус" на выезде неожиданно уступил сопернику – 2:1. Единственный гол за туринцев в свой актив записал Де Лигт на 42-й минуте встречи, который открыл счет во встрече.

Он добрался до мяча и сильно пробил издалека, мяч влетел в нижний угол ворот. Хуан Муссо только покачал головой в разочаровании.

"Ювентусу" не удалось удержать хотя бы ничейный счет. "Удинезе" дожал соперника и забил в дополнительное арбитром время во втором тайме – 2:1.

Однако, туринцы могут оформить чемпионство уже в следующем туре против "Сампдории".