Более 3 тысяч дней: "Ювентус" установил уникальный рекорд Серии А
Итальянский "Ювентус" проявляет настоящий лидерский характер в Серии А. Уже более трех тысяч дней, как туринцы являются бессменными чемпионами Италии.
23 июля туринский клуб праздновал интересный юбилей, сообщает Opta в своем Twitter.
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Интересный показатель
Шестого мая 2012 года "Ювентус" обеспечил себе звание чемпиона Серии А после победы над "Кальяри" в рамках 37 тура в сезоне 2011/12. Тогда действующим чемпионом Италии был "Милан".
"Старая синьора" выигрывала уже восемь чемпионских званий подряд и находится в одном шаге от девятого.
Команда Сарри могла уже вчера, 23 июля, праздновать досрочное чемпионство, если бы сумела победить "Удинезе".
Подчеркнем, что "Ювентус" на выезде неожиданно уступил сопернику – 2:1. Единственный гол за туринцев в свой актив записал Де Лигт на 42-й минуте встречи, который открыл счет во встрече.
Он добрался до мяча и сильно пробил издалека, мяч влетел в нижний угол ворот. Хуан Муссо только покачал головой в разочаровании.
"Ювентусу" не удалось удержать хотя бы ничейный счет. "Удинезе" дожал соперника и забил в дополнительное арбитром время во втором тайме – 2:1.
Однако, туринцы могут оформить чемпионство уже в следующем туре против "Сампдории".