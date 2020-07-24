Італійський "Ювентус" проявляє справжній лідерський характер у Серії А. Вже понад три тисячі днів, як туринці є беззмінними чемпіонами Італії.

23 липня туринський клуб святкував цікавий ювілей, повідомляє Opta у своєму Twitter.

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Цікавий показник

Шостого травня 2012 року "Ювентус" забезпечив собі звання чемпіона Серії А після перемоги над "Кальярі" в рамках 37 туру у сезоні 2011/12. Тоді чинним чемпіоном Італії був "Мілан".

3000 - Today, 23 July 2020, Juventus is celebrating 3000 days as Italian champions (from 6 May 2012). Iron. pic.twitter.com/VfIb9nI5ys — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 23, 2020

"Стара синьйора" здобувала вже вісім чемпіонських звань поспіль та знаходиться в одному кроці від дев'ятого.

Команда Саррі могла вже вчора, 23 липня, святкувати дострокове чемпіонство, якби зуміла перемогти "Удінезе".

Підкреслимо, що "Ювентус" на виїзді неочікувано поступився супернику – 2:1. Єдиний гол за туринців у свій актив записав Де Лігт на 42-й хвилині зустрічі, який відкрив рахунок у зустрічі.

Він дістався до м'яча та сильно пробив здалеку, м'яч влетів у нижній кут воріт. Хуан Муссо лише похитав головою у зневірі.

"Ювентусу" не вдалось втримати хоча б нічийний рахунок. "Удінезе" дотиснув суперника та забив у додатковий арбітром час у другому таймі – 2:1.

Проте, туринці можуть оформити чемпіонство вже у наступному турі проти "Сампдорії".