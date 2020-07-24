Понад 3 тисячі днів: "Ювентус" встановив унікальний рекорд Серії А
Італійський "Ювентус" проявляє справжній лідерський характер у Серії А. Вже понад три тисячі днів, як туринці є беззмінними чемпіонами Італії.
23 липня туринський клуб святкував цікавий ювілей, повідомляє Opta у своєму Twitter.
До теми: Чемпіонство зачекає: "Ювентус" несподівано програв "Удінезе" на останній хвилині матчу – відео
Цікавий показник
Шостого травня 2012 року "Ювентус" забезпечив собі звання чемпіона Серії А після перемоги над "Кальярі" в рамках 37 туру у сезоні 2011/12. Тоді чинним чемпіоном Італії був "Мілан".
"Стара синьйора" здобувала вже вісім чемпіонських звань поспіль та знаходиться в одному кроці від дев'ятого.
Команда Саррі могла вже вчора, 23 липня, святкувати дострокове чемпіонство, якби зуміла перемогти "Удінезе".
Підкреслимо, що "Ювентус" на виїзді неочікувано поступився супернику – 2:1. Єдиний гол за туринців у свій актив записав Де Лігт на 42-й хвилині зустрічі, який відкрив рахунок у зустрічі.
Він дістався до м'яча та сильно пробив здалеку, м'яч влетів у нижній кут воріт. Хуан Муссо лише похитав головою у зневірі.
"Ювентусу" не вдалось втримати хоча б нічийний рахунок. "Удінезе" дотиснув суперника та забив у додатковий арбітром час у другому таймі – 2:1.
Проте, туринці можуть оформити чемпіонство вже у наступному турі проти "Сампдорії".