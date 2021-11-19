Более 20 миллионов: Шахтер готовит трансфер лучшего форварда чемпионата Аргентины

Нападающий аргентинского Ривер Плейт Хулиан Альварес находится на радарах донецкого Шахтера. По словам главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, трансфер мог состояться еще летом.

Шахтер готов заплатить за 21-летнего игрока сборной Аргентины около 20 миллионов евро, а поддержку горнякам в организации переговоров с Ривер Плейтом может оказать агент Эдоардо Црняр, который также представляет интересы главного тренера клуба Роберто Де Дзерби.

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Заинтересованность вице-чемпиона Украины в услугах Альвареса подтверждает и журналист Джанлуиджи Лонгари.

"Мы уже в июле думали об Альваресе, однако не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить как можно лучше первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше.

Стремимся выиграть шесть матчей, а потом увидим, что делать в январе на трансферном рынке. Иногда при наличии желания улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны выбрать лучшее решение для клуба", – сказал Де Дзерби.

Что известно о Хулиане Альваресе