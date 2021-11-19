Шахтер готов заплатить за 21-летнего игрока сборной Аргентины около 20 миллионов евро, а поддержку горнякам в организации переговоров с Ривер Плейтом может оказать агент Эдоардо Црняр, который также представляет интересы главного тренера клуба Роберто Де Дзерби.
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Заинтересованность вице-чемпиона Украины в услугах Альвареса подтверждает и журналист Джанлуиджи Лонгари.
"Мы уже в июле думали об Альваресе, однако не взяли его, потому что сделали другие выводы. Сейчас стараемся закончить как можно лучше первую часть сезона, играть в футбол хорошо, и даже лучше.
Стремимся выиграть шесть матчей, а потом увидим, что делать в январе на трансферном рынке. Иногда при наличии желания улучшить команду есть риск сделать хуже. Мы должны выбрать лучшее решение для клуба", – сказал Де Дзерби.
Что известно о Хулиане Альваресе
- 21-летний аргентинский форвард выступает за Ривер Плейт.
- Альварес – лучший бомбардир чемпионата Аргентины 2021/22. В 30 матчах он забил 17 мячей.
- Хулиан Альварес также имеет в активе вызовы в юношеские и молодежные сборные Аргентины, за которые сыграл 20 матчей. А в 2021-м Альвареса начали привлекать во взрослую команду – там он уже принял участие в пяти поединках (все – выход на замену).