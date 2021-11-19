Шахтар готовий заплатити за 21-річного гравця збірної Аргентини близько 20 мільйонів євро, а підтримку гірникам в організації переговорів із Рівер Плейтом може надати агент Едоардо Црняр, який також представляє інтереси головного тренера клубу Роберто Де Дзербі.

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Зацікавленість віцечемпіона України у послугах Альвареса підтверджує і журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

"Ми вже в липні думали про Альвареса, однак не взяли його, тому що зробили інші висновки. Зараз намагаємося закінчити якнайкраще першу частину сезону, грати у футбол добре, і навіть краще.

Прагнемо виграти шість матчів, а потім побачимо, що робити в січні на трансферному ринку. Іноді за наявності бажання поліпшити команду є ризик зробити гірше. Ми маємо хірургічно обрати найкраще рішення для клубу", – сказав Де Дзербі.

Що відомо про Хуліана Альвареса