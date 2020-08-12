Стартовий матч серії першого раунду Кубка Стенлі видався вкрай спекотним. Команди видали 5 овертаймів, провели на льоду понад 150 хвилин, щоб визначити переможця у зустрічі.

"Тампа-Бей" зустрічався із "Коламбусом". Матч видався одним з найдовших у історії НХЛ (3:2), повідомляє 24 канал.

Варто побачити: "Колорадо" забив переможну шайбу за 0,1 секунди до кінця зустрічі: яскраве відео

Несподіваний матч

Команди зіграли 5 овертаймів і загалом провели на арені 150 хвилин та 27 секунд. Перевершити найдовший матч в історії не вдалось, але потрапити у топ-4 таких зустрічей цілком вийшло.

Переможну шайбу з дальньої відстані закинув форвард "Тампи" Брейден Пойнт. Команди розпочали свій матч о 22:09 (за київським часом), а покинули лід о 4:22. Загалом хокеїсти відпрацювали протягом 6 годин та 13 хвилин.

Через такий несподіваний матч організаторам прийшлось внести корективи у наступний матч, який мав відбуватись на цій арені.

A historic hockey game comes to an end.@BraydenPoint19 nails the game winner for the @TBLightning in the FIFTH OT. #StanleyCup pic.twitter.com/QxV7T4HEMg — NHL (@NHL) August 12, 2020

Найдовші матчі в історії НХЛ

"Монреаль Канадієнс" – "Детройт Ред Вінгз" – 0:1, 1936 рік (176 хвилин і 30 секунд). "Бостон Брюїнс" – "Торонто Мейпл Ліфс" – 0:1, 1933 рік (164 хвилини і 46 секунд). "Піттсбург Пінгвінс" – "Філадельфія Флаєрс" – 1:2, 2000 рік (152 хвилини і 1 секунда). "Тампа-Бей Лайтнінг" – "Коламбус Блю-Джекетс" – 3:2, 2020 рік (150 хвилин і 27 секунд).

Що таке Кубок Стенлі? Це престижний турнір у північноамериканському хокеї. Кубок Стенлі розігрується щороку між командами Національної хокейної ліги за системою з вибуванням.

Тампа-Бей – Коламбус огляд матчу