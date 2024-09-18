Украинский боксер Александр Усик оказался в скандальной ситуации. Чемпион мира в супертяжелом весе был задержан правоохранителями в аэропорту Кракова.

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После вмешательства МИД Украины и президента Владимира Зеленского боксера быстро отпустили. Хотя в самой Польше настаивают, что это было не задержание, а "мера пресечения" от активного жестикулирования Александра.

В любом случае хорошо, что дело не дошло до ареста. В общем боксеры нередко попадают за решетку из-за своих преступлений. 24 Канал вспомнил пятерку самых известных представителей этого вида спорта, которые были арестованы.

КАРЛОС БАЛЬДОМИР (Аргентина)



Бальдомир до сих пор отбывает наказание / Head Bussin Boxing

Резонансная история с Бальдомиром произошла в 2016 году. Карлос становился чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBC и в целом провел аж 71 поединок за карьеру. Впрочем, на ее закате Бальдомира обвинили в насилии над собственной дочерью.

Оказалось, что аргентинец регулярно насиловал девушку с ее семи лет, то есть с 2008 года. В 2016-м Карлоса осудили на 16 лет тюрьмы. За четыре года пошли слухи, что боксер умер за решеткой после резни, но они так и не подтвердились.

БЕРНАРД ХОПКИНС (США)



Хопкинс начал заниматься боксом в тюрьме / фото из инстаграма боксера

Свою карьеру боксера Хопкинс по прозвищу "Палач" начинал в тюрьме. Когда парню было 17, его приговорили к 1,5 годам ареста по обвинению в десяти преступлениях. Среди них было и ограбление.

Тем не менее, именно в тюрьме Хопкинс начал заниматься боксом, а после выхода на свободу ушел в профессионалы. Пик его карьеры пришелся на начало 00-х, когда Бернард стал абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

КАРЛОС МОНСОН (Аргентина)



Карлос Монсон убил свою жену / topclassboxing

Другой "абсолют" в среднем весе попал за решетку уже после своей звездной карьеры. В 70-е Монсон шесть лет владел обоими доступными на тот момент поясами своего дивизиона – WBC и WBA.

Громкий скандал с Карлосом произошел в 1988-м. Парень избил, задушил и выбросил с балкона свою жену, за что получил 11 лет в тюрьме. Впрочем, в 1995 году Монсон поехал на выходные с детьми и при возвращении в тюрьму погиб в ДТП.

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МАЙК ТАЙСОН (США)



Майк Тайсон в наручниках / Boxing Scene

Пожалуй, представлять "Железного Майка" любителям бокса нет смысла. Тайсон был иконой этого вида спорта в 90-е, выиграв 50 из 58-ми поединков. При этом американец был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1987 по 1990 годы.

А уже через год после потери этого статуса Тайсона обвинили в изнасиловании "Мисс Род-Айленд" Дезире Вашингтон, которой было 18 лет. Американца приговорили к шести годам, но в 1994-м он уже вышел на свободу и успешно возобновил карьеру.

МУХАММЕД АЛИ (США)



Мухаммед Али на протестах в США / фото из открытых источников

Да, даже величайший боксер тоже был под арестом в свое время. Но на этот раз причиной стали вовсе не криминальные хроники. Дело во Вьетнамской войне, в которые США участвовала в 60-е.

Мухаммед проходил комиссию в военкомате и был признан годным к службе. Впрочем в 1967 году Али наотрез отказался от мобилизации, ссылаясь на свои религиозные убеждения.

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В итоге Али арестовали и приговорили к пяти годам тюрьмы, а также оштрафовали на 10 тысяч долларов. Кроме этого, Мухаммеда лишили чемпионского пояса и отобрали боксерскую лицензию. К чести спортсмена, он не воспользовался возможностью бежать из страны.

Наоборот, Мухаммед стал активно участвовать в антивоенных митингах и защищал расовое равенство в США. В 1971-м с боксера сняли все обвинения из-за "необоснованного приговора" и вернули лицензию. А дальше у Али было еще десять лет величественной карьеры.