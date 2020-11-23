Боксеры разорвали чемпионат Европы в Черногории: украинцы завоевали 15 медалей
Чемпионат Европы среди молодежи 2020, который проходил в Черногории, сложился лучше для украинских боксеров. Спортсмены завоевали 15 медалей.
На молодежном евро по боксу за награды боролись 175 спортсменов из 22 стран. Сборная Украины заняла второе место в общем медальном зачете, сообщает Федерации бокса Украины.
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В финальную стадию боксерских соревнований добрались сразу 9 украинцев, которые 22 ноября поборолись за награды. По итогам чемпионата Украина пополнила свою копилку 15 медалями – 3 "золотых", 5 "серебряных" и 7 бронзовых наград. Этот результат стал одним из лучших в истории для команды. В прошлом году украинские боксеры завоевали 9 медалей – 1 "золото", 3 "серебра" и 5 "бронз".
Кто получил призовые места
На высшую ступень пьедестала поднялись сразу три украинских боксера среди мужчин. Ими стали Никита Горбатенко (до 91 кг), Илья Тогобицкий (до 75 кг) и Юрий Захареев (до 69 кг). Для последнего это уже вторая золотая награда на чемпионатах Европы. В 2019 году в Болгарии украинец также пополнил багаж "золотом".
Ребята принесли две серебряные награды, а вот девушки завоевали три медали.
Серебряные призеры
- Роман Литвинов (52 кг)
- Василий Ткачук (свыше 91 кг)
- Марина Стойко (64 кг)
- Анна Сезько (69 кг)
- Яна Тараненко (81 кг)
Бронзовые призеры
- Даниил Дрыжак (49 кг)
- Геннадий Масленников (60 кг)
- Бозорбой Матякубов (64 кг)
- Денис Салабай (81 кг)
- Екатерина Бондарчук (54 кг)
- Раиса Пискун (75 кг)
- Виктория Левчук (+81 кг)
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