Чемпионат Европы среди молодежи 2020, который проходил в Черногории, сложился лучше для украинских боксеров. Спортсмены завоевали 15 медалей.

На молодежном евро по боксу за награды боролись 175 спортсменов из 22 стран. Сборная Украины заняла второе место в общем медальном зачете, сообщает Федерации бокса Украины.

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В финальную стадию боксерских соревнований добрались сразу 9 украинцев, которые 22 ноября поборолись за награды. По итогам чемпионата Украина пополнила свою копилку 15 медалями – 3 "золотых", 5 "серебряных" и 7 бронзовых наград. Этот результат стал одним из лучших в истории для команды. В прошлом году украинские боксеры завоевали 9 медалей – 1 "золото", 3 "серебра" и 5 "бронз".

Кто получил призовые места

На высшую ступень пьедестала поднялись сразу три украинских боксера среди мужчин. Ими стали Никита Горбатенко (до 91 кг), Илья Тогобицкий (до 75 кг) и Юрий Захареев (до 69 кг). Для последнего это уже вторая золотая награда на чемпионатах Европы. В 2019 году в Болгарии украинец также пополнил багаж "золотом".

Ребята принесли две серебряные награды, а вот девушки завоевали три медали.

Серебряные призеры

Роман Литвинов (52 кг)

Василий Ткачук (свыше 91 кг)

Марина Стойко (64 кг)

Анна Сезько (69 кг)

Яна Тараненко (81 кг)

Бронзовые призеры