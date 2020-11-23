Чемпіонат Європи серед молоді-2020, який відбувався у Чорногорії, склався якнайкраще для українських боксерів. Спортсмени здобули 15 медалей.

На молодіжному євро з боксу за нагороди боролись 175 спортсменів з 22 країн. Збірна України посіла друге місце у загальному медальному заліку, повідомляє Федерації боксу України.

До теми Боксерська еліта: одразу 9 українців потрапили у фінали чемпіонату Європи

До фінальної стадії боксерських змагань дібралися одразу 9 українців, які 22 листопада поборолись за нагороди. За підсумками чемпіонату Україна поповнила свою скарбничку 15 медалями – 3 "золотих", 5 "срібних" та 7 бронзових нагород. Цей результат став одним із найкращих у історії для команди. Торік українські боксери здобули 9 медалей – 1 "золото", 3 "срібла" та 5 "бронз".

Хто здобув призові місця

На найвищу сходинку п'єдесталу підійнялись відразу три українські боксери серед чоловіків. Ними стали Микита Горбатенко (до 91 кг), Ілля Тогобицький (до 75 кг) та Юрій Захарєєв (до 69 кг). Для останнього це вже друга золота нагорода на чемпіонатах Європи. У 2019 році в Болгарії українець також поповнив доробок "золотом".

Хлопці принесли дві срібні нагороди, а от дівчата здобули три медалі.

Срібні призери

Роман Літвінов (52 кг)

Василь Ткачук (понад 91 кг)

Марина Стойко (64 кг)

Анна Сезько (69 кг)

Яна Тараненко (81 кг)

Бронзові призери