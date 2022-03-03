Украину поддерживает весь спортивный мир Боксеры посетили пресс-конференцию накануне поединка. Хосе Педраса и Хосе Карлос Рамирес проведут бой с 4 на 5 марта, пишет 24 канал.

Интересно прочесть Усик не знает, когда вернется на ринг: воля Украина для боксера важнее титулов

Рамирес и Педраса выйдут на ринг в городе Фресно (США). На традиционном событии бойцы выразили свою поддержку украинскому народу, дающему достойный отпор российским оккупантам.

Боксеры сделали общую фотографию с сине-желтым флагом. Напомним, что поединок между этими бойцами должен был пройти еще в начале февраля. Но встреча была перенесена из-за коронавируса в Педрасы.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.