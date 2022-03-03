Интересно прочесть Усик не знает, когда вернется на ринг: воля Украина для боксера важнее титулов
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Нападение России на Украину осуждает едва ли не весь спортивный мир. Иностранные боксеры Хосе Педраса и Хосе Карлос Рамирес поддержали украинский народ.
Интересно прочесть Усик не знает, когда вернется на ринг: воля Украина для боксера важнее титулов
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