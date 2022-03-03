Україну підтримує увесь спортивний світ

Боксери відвідали пресконференцію напередодні поєдинку. Хосе Педраса та Хосе Карлос Рамірес проведуть бій з 4-го на 5-те березня, пише 24 канал.

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Рамірес та Педраса вийдуть на ринг у місті Фресно (США).

На традиційній події бійці висловили свою підтримку українському народу, який дає гідну відсіч російським окупантам.

Боксери зробили спільне фото з синьо-жовтим прапором.

Нагадаємо, що поєдинок між цими бійцями повинен був відбутись ще на початку лютого. Але зустріч була перенесена через коронавірус у Педраси.

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