Украинский боксер Павел Ищенко, выступающий во втором полулегком весе, решил возобновить карьеру. Его перерыв без большого спорта длился более 4 лет.

Ищенко активно тренируется и уже ведет переговоры с соперником относительно следующего поединка. Видео с тренировки украинца выложил Luckypunchnet в своем профиле в Instagram.

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Возвращение "атамана"

Точная информация о новом поединке боксера должна появиться уже совсем скоро. Как видно в ролике, боксер хорошо работает руками и имеет достаточно мощный удар.

Свой последний бой украинец провел еще в феврале 2016 года, когда одержал победу над Рафаэлем Васкесом. Ищенко победил по единогласному решению судей. В июле того же года боксер неожиданно известил об окончании карьеры.