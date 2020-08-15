Боксер "Украинских атаманов" Ищенко возобновляет профессиональную карьеру
Украинский боксер Павел Ищенко, выступающий во втором полулегком весе, решил возобновить карьеру. Его перерыв без большого спорта длился более 4 лет.
Ищенко активно тренируется и уже ведет переговоры с соперником относительно следующего поединка. Видео с тренировки украинца выложил Luckypunchnet в своем профиле в Instagram.
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Возвращение "атамана"
Точная информация о новом поединке боксера должна появиться уже совсем скоро. Как видно в ролике, боксер хорошо работает руками и имеет достаточно мощный удар.
Свой последний бой украинец провел еще в феврале 2016 года, когда одержал победу над Рафаэлем Васкесом. Ищенко победил по единогласному решению судей. В июле того же года боксер неожиданно известил об окончании карьеры.
- Ищенко – чемпион Европы среди юношей (2008), бронзовый призер чемпионата мира среди кадетов в 2007 году.
- Дважды становился чемпионом Украины. Участник летних Олимпийских игр в Лондоне.
- Представлял боксерский клуб "Украинские атаманы", участвовавший в соревнованиях под эгидой WSB.
- В июне 2015 года Ищенко подписал контракт с американской компанией Fight Promotions и перешел в профессиональный бокс. В том же месяце был подписан контракт с DiBella Entertainment.
- Уже в сентябре 2015 года в США в дебютном поединке Ищенко нокаутировал во 2-м раунде американца Николаса Родригеса. После этого Ищенко провел еще два боя, в обоих одержал победу.
- В 2017 году Павел Ищенко вернулся в любительский бокс и принял участие в чемпионате Европы, который проходил в Харькове, защищая цвета Израиля.