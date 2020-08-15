Український боксер Павло Іщенко, який виступає у другій напівлегкій вазі, вирішив відновити кар'єру. Його перерва без великого спорту тривала понад 4 роки.

Іщенко активно тренується та вже веде перемовини з суперником щодо наступного поєдинку. Відео з тренування українця виклав Luckypunchnet у своєму профілі в Instagram.

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Повернення "отамана"

Точна інформація щодо нового поєдинку боксера має з'явитись вже зовсім скоро. Як видно у ролику, боксер добре працює руками та має достатньо потужний удар.

Свій останній бій українець провів ще у лютому 2016 року, коли здобув перемогу над Рафаелем Васкесом. Іщенко переміг за одноголосним рішенням суддів. У липні того ж року боксер несподівано сповістив про закінчення кар'єри.