Боксер "Українських отаманів" Іщенко відновлює професійну кар'єру
Український боксер Павло Іщенко, який виступає у другій напівлегкій вазі, вирішив відновити кар'єру. Його перерва без великого спорту тривала понад 4 роки.
Іщенко активно тренується та вже веде перемовини з суперником щодо наступного поєдинку. Відео з тренування українця виклав Luckypunchnet у своєму профілі в Instagram.
Читайте також: Де Ломаченко готуватиметься до бою із зухвалим Лопесом: місце тренувань
Повернення "отамана"
Точна інформація щодо нового поєдинку боксера має з'явитись вже зовсім скоро. Як видно у ролику, боксер добре працює руками та має достатньо потужний удар.
Свій останній бій українець провів ще у лютому 2016 року, коли здобув перемогу над Рафаелем Васкесом. Іщенко переміг за одноголосним рішенням суддів. У липні того ж року боксер несподівано сповістив про закінчення кар'єри.
- Іщенко – чемпіон Європи серед юнаків (2008), бронзовий призер чемпіонату світу серед кадетів у 2007 році.
- Двічі ставав чемпіоном України. Учасник літніх Олімпійських ігор у Лондоні.
- Представляв боксерський клуб "Українські отамани", що брав участь у змаганнях під егідою WSB.
- У червні 2015 року Іщенко підписав контракт з американською компанією Fight Promotions і перейшов в професійний бокс. Того ж місяця був підписаний контракт з DiBella Entertainment.
- Вже у вересні 2015 року у США в дебютному поєдинку Іщенко нокаутував у 2-му раунді американця Ніколаса Родрігеса. Після цього Іщенко провів ще два боя, в обох отримав перемогу.
- 2017 року Павло Іщенко повернувся до аматорського боксу і взяв участь в чемпіонаті Європи, що відбувався у Харкові, захищаючи кольори Ізраїлю.