Известная промоутерская компании Top Rank продолжает успешно проводить боксерские поединки во время карантина. Очередной вечер бокса от Top Rank, с которой сотрудничает и Василий Ломаченко, состоялся в ночь с 21 на 22 июля.

Поединки прошли на арене MGM Grand в Лас-Вегас (США). Об этом сообщает 24 канал.

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Один из поединков шоу завершился уже в первом раунде.

Берланга уничтожил Муна

Непобедимый американец пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга продлил победную серию до 14 боев.

Боец второго среднего веса (до 76,2 кг) одержал 14-ю подряд победу в стартовом раунде.

Берланга победил своего земляка Эрика Муна, который не нашел, что противопоставить Эдгару. Эрик потерпел третье поражение.

Со стартовым гонгом Берланга показал, кто хозяин ринга. Он занял центр ринга и очень быстро зажал соперника в углу.

Серия ударов по корпусу, а затем два тяжелых правых хука заставили Муна капитулировать за 62 секунды. Бедный Эрик не сразу смог подняться.