Нокаут за 7 секунд: боксерка з космічною швидкістю відправила суперницю спати – відео
У Каліфорнії (США) у ніч з 24 на 25 липня відбулися декілька боксерських поєдинків. В одному з поєдинків блискучу перемогу здобула Сеніеса Естрада.
Естрада виступила у рамках жіночої першої найлегшої ваги (до 49 кілограмів). Про це повідомляє 24 канал.
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Рекордний нокаут
Американка Естрада зустрілася із землячкою Мірандою Едкінс. До поєдинку обидві дівчини підходили з "нулем" у графі поразок.
Для перемоги Естраді знадобилося всього 7 секунд. Зі стартовим гонгом вона кинулася на Едкінс.
Сеніеса жорстко винесла 42-річну суперницю в бою за титул WBC Silver.
Поки Едкінс стояла, мов вкопана, Естрада завдала декілька ударів по обличчю. Дуже швидко Міранда опинилася на канвасі – нокаут.
Для Естради це вже 19-а перемога. Натомість Едкінс зазнала першої поразки в 5 поєдинках.
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