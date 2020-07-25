У Каліфорнії (США) у ніч з 24 на 25 липня відбулися декілька боксерських поєдинків. В одному з поєдинків блискучу перемогу здобула Сеніеса Естрада.

Естрада виступила у рамках жіночої першої найлегшої ваги (до 49 кілограмів). Про це повідомляє 24 канал.

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Рекордний нокаут

Американка Естрада зустрілася із землячкою Мірандою Едкінс. До поєдинку обидві дівчини підходили з "нулем" у графі поразок.

Для перемоги Естраді знадобилося всього 7 секунд. Зі стартовим гонгом вона кинулася на Едкінс.

Сеніеса жорстко винесла 42-річну суперницю в бою за титул WBC Silver.

Поки Едкінс стояла, мов вкопана, Естрада завдала декілька ударів по обличчю. Дуже швидко Міранда опинилася на канвасі – нокаут.

Для Естради це вже 19-а перемога. Натомість Едкінс зазнала першої поразки в 5 поєдинках.