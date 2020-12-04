Известный боксер Мэнни Пакьяо продолжает строить свою политическую карьеру. На этот раз его избрали лидером правящей партии Филиппин.

Пакьяо избрали лидером правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинская демократическая партия - Сила народа), сообщает Rappler.

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Такое назначение может свидетельствовать о том, что Пакьяо будет одним из претендентов на пост президента Филиппин. Выборы запланированы на 2022 год.

Добавим, что действующий президент Филиппин Родриго Дутерте тоже входит в партию PDP-Laban.

Отметим, что Пакьяо уже давно занимается политической деятельностью. Еще в 2010 году он был избран в Конгресс. А в 2016 году он стал сенатором.

Что известно о Мэнни Пакьяо