Боксер Мэнни Пакьяо избран лидером правящей партии Филиппин и может баллотироваться в президенты
Известный боксер Мэнни Пакьяо продолжает строить свою политическую карьеру. На этот раз его избрали лидером правящей партии Филиппин.
Пакьяо избрали лидером правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинская демократическая партия - Сила народа), сообщает Rappler.
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Такое назначение может свидетельствовать о том, что Пакьяо будет одним из претендентов на пост президента Филиппин. Выборы запланированы на 2022 год.
Добавим, что действующий президент Филиппин Родриго Дутерте тоже входит в партию PDP-Laban.
Отметим, что Пакьяо уже давно занимается политической деятельностью. Еще в 2010 году он был избран в Конгресс. А в 2016 году он стал сенатором.
Что известно о Мэнни Пакьяо
- Филиппинский боксер. За профессиональную карьеру выступал в восьми весовых категориях. В каждой из них становился чемпионом.
- На профессиональном ринге провел 71 бой, в которых одержал 62 победы (39 из них – нокаутом).
- В 2021 году может провести бой против Конора МакГрегора.
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